Экспериментальный препарат NU-9 предотвратил развитие Альцгеймера у мышей

Новый препарат действительно замедлил развитие болезни, что сопровождалось позитивными изменениями не только в работе нейронов, но и соседних с ними астроцитов, вспомогательных клеток мозга. Попадание ACU193 в эти клетки приводит к развитию хронических воспалений, усугубляющих болезнь Альцгеймера. Если результаты этих опытов подтвердятся на приматах и в клинических испытаниях, в будущем это позволит проводить профилактику болезни Альцгеймера при помощи NU-9 или его аналогов, подытожили ученые.