Более 5 тысяч мероприятий проведут в Ростовской области на новогодних праздниках

В период новогодних и рождественских праздников в Ростовской области проведут более 5 тысяч мероприятий, а количество зрителей составит 800 тысяч человек. Об этом рассказали на заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.
В общей сложности различные культурные программы запланировали более чем на 1 тысяче объектов, из которых 798 — площадки для детских праздников. На выставки, концерты и акции пригласят сирот, детей-инвалидов, ребят из малообеспеченных семей и детей участников СВО.
Все запланированные в помещениях программы пройдут при строгом соблюдении требований правил пожарной безопасности. Сейчас места массового пребывания людей проверяются.
— Перед началом руководитель учреждения должен осмотреть помещения, эвакуационные пути, а также убедиться в наличии средств пожаротушения. Должно быть обеспечено дежурство на сцене и в залах ответственных работников. Все сотрудники должны пройти дополнительный инструктаж о мерах безопасности, — рассказал заместитель министра культуры Ростовской области Евгений Кондрашев.
Замглавы региона Сергей Бодряков поручил обеспечить присутствие специалистов служб экстренного реагирования на всех мероприятиях с участием детей. Также чиновник напомнил о запрете на использование пиротехники за исключением хлопушек, бенгальских огней, фонтанов холодного огня.
