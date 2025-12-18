«Рубин» и эмоции Рашида Рахимова: фоторепортаж

Рашид Рахимов покидает пост главного тренера казанского «Рубина». Официально об отставке еще не объявлено, но вопрос, судя по всему, уже решенный. Известный спортивный журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что решение об увольнении Рахимова уже принято, он же написал, что основным кандидатом на этот пост является испанский тренер Франк Артига. Рашид Рахимов проработал в казанском «Рубине» с апреля 2023 года. Под его руководством команда в 2024 году вернулась в РПЛ. В нынешнем сезоне казанцы занимают 7 место в турнирной таблице. Кадры работы Рашида Рахимова в «Рубине» — в нашей фотогалерее.