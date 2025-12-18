Обман авансом: Власти Молдовы знают, что не будут помогать фермерам, но продолжают принимать заявки на субсидии

В следующем году государство не сможет покрыть даже половину субсидий, запрошенных сельхозпроизводителями. Уже сейчас объем заявок почти достигает трех с половиной миллиардов леев, и до конца года их число продолжит расти, тогда как в бюджете на 2026 год на эти выплаты предусмотрен лишь один миллиард 600 миллионов. Власти признают: запланированных средств недостаточно для выполнения всех обязательств перед фермерами.
В условиях отсутствия поддержки аграриям грозят серьезные задержки выплат и начисление банковских штрафов. Представители сельхозпроизводителей возмущены, они требуют срочных решений, чтобы избежать финансовых блокад и коллапса аграрного сектора.
