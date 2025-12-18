Собянин: в Москве почти 1,4 тыс. км воздушных линий убрали под землю за 10 лет

«Чистое небо»: за 10 лет убрали под землю больше 1 350 км воздушных линий. Благодаря этому Москва буквально преобразилась — нависающие провода перестали портить облик города. Сначала мы привели в порядок знаковые улицы в центре. Потом взялись за объекты в других округах и вылетные магистрали", — написал мэр.
Он отметил, что в этом году работы прошли на Профсоюзной улице с проспектом 60-летия Октября, Волгоградском проспекте с Марксистской улицей, Щелковском шоссе с Краснопрудной и Большой Черкизовской улицами, на проспекте Академика Сахарова, территории ОК «Лужники» и других объектах.
«Кроме эстетического эффекта, у проекта есть и важная практическая польза: провода размещают под землей в трубах. К ним есть удобный доступ через кабельные колодцы — для ремонта и подключения новых линий; кабели защищены от неблагоприятных погодных условий, что увеличивает срок эксплуатации сетей; расширяются возможности для оказания экстренной помощи — санитарные вертолеты могут приземлиться даже на узких улицах», — пояснил Собянин.