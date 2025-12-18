Ричмонд
В Калининграде прооперировали женщину с 40 опухолями

59-летнюю пациентку спасли в онкоцентре.

Источник: онкоцентр Калининграда

В онкологическом центре Калининграда прооперировали женщину с 40 образованиями в толстой кишке. Как рассказали в медицинском учреждении, в ходе прошедшего первого этапа лечения специалисты удалили 17 наиболее крупных опухолей, что позволило снизить онкологические риски и сохранить целостность органа.

Врачи говорят, что при отсутствии своевременного лечения 59-летней пациентке в перспективе могло бы потребоваться полное удаление толстой кишки. Второй этап операции запланирован через 1,5 месяца, уже после полного заживления слизистой оболочки.