В Калининграде прооперировали женщину с 40 опухолями

В онкологическом центре Калининграда прооперировали женщину с 40 образованиями в толстой кишке. Как рассказали в медицинском учреждении, в ходе прошедшего первого этапа лечения специалисты удалили 17 наиболее крупных опухолей, что позволило снизить онкологические риски и сохранить целостность органа.