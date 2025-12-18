Ричмонд
Новые низкопольные автобусы вышли на шесть маршрутов в Самаре

Парк автобусов в Самаре обновили 117 современными машинами марки LOTOS.

Источник: Комсомольская правда

117 новых низкопольных автобусов «LOTOS 105C-02» пополнили автопарк компании-перевозчика «СамараАвтоГаз». Техника уже вышла на шесть городских маршрутов, связывающих окраины с центром, сообщили в министерстве транспорта Самарской области.

«Новые автобусы уже работают на маршрутах №№ 1, 26, 37, 50, 76 и 79, улучшая транспортную доступность для жителей, в том числе маломобильных граждан», — рассказали в ведомстве.

«Лотосы» курсируют по направлениям: Красная Глинка — Железнодорожный вокзал, Автостанция «Аврора» — Сухая Самарка, 14 микрорайон — Хлебная площадь и другим. Низкопольная конструкция автобусов облегчает посадку и высадку пассажиров.