В Уфе из-за пробега ретроавтомобилей закроют парковки

В субботу, 20 декабря, в Уфе пройдет пробег ретроавтомобилей. Как сообщает мэрия, колонна исторических машин проедет по улицам столицы, делая остановки в самых знаковых местах, чтобы жители и гости города смогли полюбоваться техникой и сделать памятные фотографии.
В связи с проведением мероприятия с 07:00 до 20:00 будут временно закрыты для парковки места перед парком Победы, Дворцом спорта, а также на площади имени Салавата Юлаева. Водителей просят заранее учитывать эти ограничения при планировании поездок.
