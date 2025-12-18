Ричмонд
В Ростовской области двое из пострадавших от БПЛА находятся в тяжелом состоянии

Губернатор Ростовской области уточнил информацию о состянии пострадавших при атаке БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области двое из пострадавших при атаке БПЛА в ночь на 18 декабря находятся в тяжелом состоянии. Об этом рассказал губернатор Юрий Слюсарь.

— В Ростове и Батайске погибли люди — три человека. Восемь пострадали, двое из них в очень тяжелом состоянии, — сообщил в своем телеграм-канале Юрий Слюсарь.

Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибших, а пострадавшим пожалел скорейшего выздоровления. Известно, что Юрий Слюсарь лично побывал на местах происшествий.

Напомним, в ночь на 18 декабря после атаки БПЛА в Батайске загорелись два частных дома, а в порту донской столицы вспыхнуло судно. Возгорания были потушены. После случившегося на территориях, получивших ущерб от беспилотников, ввели локальный режим ЧС.

Утром начали оценку ущерба, также уже ведется прием заявлений на выплаты.

Губернатор поручил оперативно обеспечить временным жильем тех, у кого оказались разрушены дома. Кроме того, местные власти должны как можно скорее закрыть тепловой контур в поврежденных помещениях. Деньги на эти цели пострупят из резервного фонда.

