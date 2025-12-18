Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Снос трех крупных самостроев начали в Сочи

Мэрия Сочи продолжает бороться с незаконными постройками.

Источник: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи продолжается планомерная работа по ликвидации незаконных объектов капитального строительства. Сейчас в Центральном и Хостинском районах курорта идет демонтаж трех крупных самостроев — это многоквартирные жилые дома и коммерческие здания, которые не были введены в эксплуатацию.

Нарушения выявили специалисты управления муниципального земельного контроля. Как выяснилось, застройщики возводили объекты без разрешительной документации, грубо нарушая строительные и градостроительные нормы. После того как судебные решения о сносе вступили в законную силу, застройщики проигнорировали требование самостоятельно разобрать здания.

В связи с этим администрация Сочи воспользовалась законным правом на принудительный демонтаж. Работы ведутся с привлечением подрядных организаций, а все финансовые затраты на снос будут в судебном порядке взысканы с недобросовестных застройщиков.

«На постоянной основе осуществляется межведомственное взаимодействие с правоохранительными и надзорными органами. Принятые меры оказывают положительное влияние: количество фактов нарушения земельного законодательства на курорте планомерно снижается», — рассказал начальник управления муниципального земельного контроля мэрии Сочи Аслан Ачмизов.

Власти города напоминают, что актуальные данные о самовольных постройках региона открыто публикуются на портале «Незаконное строительство» государственной информационной системы Краснодарского края.