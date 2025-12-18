Снос трех крупных самостроев начали в Сочи

В Сочи продолжается планомерная работа по ликвидации незаконных объектов капитального строительства. Сейчас в Центральном и Хостинском районах курорта идет демонтаж трех крупных самостроев — это многоквартирные жилые дома и коммерческие здания, которые не были введены в эксплуатацию.