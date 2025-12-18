Снос трех крупных самостроев начали в Сочи

В Сочи продолжается планомерная работа по ликвидации незаконных объектов капитального строительства. Сейчас в Центральном и Хостинском районах курорта идет демонтаж трех крупных самостроев — это многоквартирные жилые дома и коммерческие здания, которые не были введены в эксплуатацию.
Нарушения выявили специалисты управления муниципального земельного контроля. Как выяснилось, застройщики возводили объекты без разрешительной документации, грубо нарушая строительные и градостроительные нормы. После того как судебные решения о сносе вступили в законную силу, застройщики проигнорировали требование самостоятельно разобрать здания.
В связи с этим администрация Сочи воспользовалась законным правом на принудительный демонтаж. Работы ведутся с привлечением подрядных организаций, а все финансовые затраты на снос будут в судебном порядке взысканы с недобросовестных застройщиков.
«На постоянной основе осуществляется межведомственное взаимодействие с правоохранительными и надзорными органами. Принятые меры оказывают положительное влияние: количество фактов нарушения земельного законодательства на курорте планомерно снижается», — рассказал начальник управления муниципального земельного контроля мэрии Сочи Аслан Ачмизов.
Власти города напоминают, что актуальные данные о самовольных постройках региона открыто публикуются на портале «Незаконное строительство» государственной информационной системы Краснодарского края.