В Госдуме прокомментировали отказ МГПУ от непрофильных направлений

В Госдуме поддержали закрытие обучения по непедагогическим направлениям в МГПУ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Решение правительства Москвы сконцентрировать ресурсы Московского государственного педагогического университета (МГПУ) на подготовке педагогов — абсолютно грамотное и взвешенное, сообщил РИА Новости вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР).

Московский государственный педагогический университет закрывает обучение по непедагогическим направлениям, студенты перейдут в другие вузы, сообщили в МГПУ. Речь идет о таких специальностях, как «Социология», «Реклама и связи с общественностью» и «Дизайн». Главная цель нововведений — концентрация университета на подготовке высококвалифицированных педагогов для московских школ.

«Решение правительства Москвы сконцентрировать ресурсы МГПУ на подготовке педагогов — абсолютно грамотное и взвешенное. Педагогический университет должен готовить педагогов! В условиях острейшего кадрового дефицита в образовании — это база», — сказал Чернышов.

По его словам, Москва всегда задаёт тренды. Политик выразил уверенность в том, что это та модель, по которой — вслед за флагманом — должны идти и другие педагогические вузы, особенно в регионах.

«При этом студенты МГПУ непрофильных специальностей, конечно, пострадать не должны. Они поступали в лидерский вуз, и окончить должны вуз статусом никак не ниже», — добавил Черышов.

Вице-спикер считает, что необходимо предложить им не просто альтернативу, а возможность перевода в лучшие, сильнейшие университеты по их направлению, чей авторитет в этих областях неоспорим. «Нужен четкий баланс соблюдения стратегических интересов государства и конкретных людей», — подытожил он.

