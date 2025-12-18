Ричмонд
Бабушка заявила в милицию на внучку, растратившую ее пенсию на шопинг

В Пуховичах школьница воспользовалась деньгами бабушки и получила уголовку.

Источник: Комсомольская правда

В Пуховичах будут судить школьницу, которая потратила на покупки в магазинах и маркетплейсе деньги бабушки, сообщили в УВД Минского облисполкома.

Фигуранткой уголовного дела стала 15-летняя девушка. Школьница сфотографировала банковскую карту своей 65-летней бабушки и получила доступ к накоплениям пенсионерки.

На бабушкины деньги девочка покупала продукты питания, украшения, игрушки, оплачивала Premium-подписки в мессенджере, а большую часть денег потратила на маркетплейсе.

За несколько месяцев школьница потратила свыше 13 тысяч белорусских рублей.

Правоохранители возбудили уголовное дело о хищении имущества путем модификации компьютерной информации.

