В Омской области проживают почти 5 тысяч детей, оставшихся без родителей

В рейтинге оценки развития системы профилактики социального сиротства регион находится на 30 месте среди субъектов РФ и 2 месте среди субъектов СФО.

Источник: Комсомольская правда

На заседании межведомственной комиссии по защите прав и законных интересов детей, названо шокирующее число омских сирот. На данный момент в регионе проживает 4,9 тысячи детей, оставшихся без попечения родителей.

«По состоянию на 1 декабря 2025 года более 4,9 тысячи детей считаются выявленными и учтенными сиротами на территории региона. Из них 66,3% являются несовершеннолетними», — говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Омской области.

Также ведомстве уточнили, что в рейтинге оценки развития системы профилактики социального сиротства, Омская область находится на 30 месте среди субъектов Российской Федерации и на 2 месте среди субъектов СФО.