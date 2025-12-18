Глава РНФ: фонд помогает снимать риски для ученых и квалифицированных заказчиков

Как отметил глава РНФ, эта схема работы уже была отработана в рамках фундаментальных научных проектов на протяжении более чем 10 лет работы фонда, и она активно внедряется и в область прикладных исследований с квалифицированными заказчиками. В частности, за текущий год РНФ поддержал более шести десятков проектов подобного рода, партнерами ученых в которых выступали многие ведущие российские технологические кампании, в том числе Росатом и «Лаборатория Касперского».