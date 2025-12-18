Глава РНФ: фонд помогает снимать риски для ученых и квалифицированных заказчиков

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Появление в Российском научном фонде (РНФ) программ поддержки прикладных научных проектов с участием квалифицированных заказчиков ускоряет развитие науки и технологий в России, так как они дают и исследователям, и их партнерам право на риск. Такое мнение выразил на пресс-конференции в Москве генеральный директор РНФ Владимир Беспалов.
«Поддерживаемые фондом научные коллективы настолько эффективно проводят свои исследования в том числе по той причине, что наша поддержка дает право на риск и ученым, и их партнерам. Не все научные работы заканчиваются запланированным образом, не всегда разрабатываемые технологии оказываются оптимальными. Здесь важно, чтобы коллектив мог спокойно работать в продуктивной атмосфере», — заявил Беспалов.
Как отметил глава РНФ, эта схема работы уже была отработана в рамках фундаментальных научных проектов на протяжении более чем 10 лет работы фонда, и она активно внедряется и в область прикладных исследований с квалифицированными заказчиками. В частности, за текущий год РНФ поддержал более шести десятков проектов подобного рода, партнерами ученых в которых выступали многие ведущие российские технологические кампании, в том числе Росатом и «Лаборатория Касперского».
«Наша поддержка существенным образом снимает риски и для квалифицированных заказчиков, так как для них отвлечение существенных ресурсов, как финансовых, так и человеческих, что еще более важно, несет определенные сложности. Мы снимаем эти риски своей экспертизой, что и приводит к тем положительным результатам, которые мы уже достигли в реализации прикладных проектов», — подытожил Беспалов.