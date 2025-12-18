Под воронежским Борисоглебском обнаружили 28 древних захоронений

Однако один скелет рассказал иную, не менее удивительную историю. Единственное погребение было совершено значительно позже, в раннем железном веке (с VII века до н.э.). Этот факт стал яркой иллюстрацией древней традиции: кочевники новой эры сознательно хоронили своего соплеменника в старом, уже забытом кургане, считая его сакральным местом силы, связующим звеном с мифическими предками.