Под воронежским Борисоглебском обнаружили 28 древних захоронений

Осенью 2025 года под Борисоглебском археологи совершили настоящее путешествие на три с половиной тысячи лет вглубь веков. Их «полем боя» стали участки будущей автомагистрали Р-22 «Каспий», где под угрозой исчезновения оказались древние курганы — немые стражи истории, которые должны были уступить место современной дороге. Об этом рассказали в управлении ОКН 18 декабря.
Специалисты ООО «Терра» исследовали три кургана на двух памятниках. Первый у Борисоглебска, с насыпью более 2000 кв. м, пришлось кропотливо «прочитать» слой за слоем, как гигантскую книгу. Затем раскопки переместились к селу Чигорак, где общая площадь работ превысила 4500 кв. метров.
Под землей ученых ждала сенсация: 28 древних погребений. 27 принадлежало к срубной культурно-исторической общности — кочевникам-скотоводам эпохи поздней бронзы (XVIII-XII вв. до н.э.). Умершие лежали в канонической скорченной позе на левом боку, что символизировало возврат в лоно земли и ожидание нового рождения. Рядом с ними археологи нашли их скромные спутники в загробный мир: лепные сосуды, возможно, с ритуальной пищей.
Особый восторг вызвали металлические изделия, свидетельствующие о высоком мастерстве древних мастеров. В коллекцию находок вошли золотые и бронзовые подвески, браслеты, медный и бронзовый ножи, костяное кольцо и ряд керамических сосудов.
Однако один скелет рассказал иную, не менее удивительную историю. Единственное погребение было совершено значительно позже, в раннем железном веке (с VII века до н.э.). Этот факт стал яркой иллюстрацией древней традиции: кочевники новой эры сознательно хоронили своего соплеменника в старом, уже забытом кургане, считая его сакральным местом силы, связующим звеном с мифическими предками.