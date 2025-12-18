Ричмонд
На Малиновского в Ростове начали прием заявлений от пострадавших при атаке БПЛА

В Ростове открыли штаб по приему заявлений от пострадавших при атаке БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

На Западном в Ростове-на-Дону после атаки БПЛА организовали штаб по приему заявлений на выплату материальной помощи по утере имущества первой необходимости. Об этом сообщили в городской администрации.

Штаб находится на втором этаже административного корпуса ООО «Фортуна-1», на Малиновского, 33б, с обратной стороны ресторана быстрого питания.

Напомним, в ночь на 18 декабря в порту Ростова-на-Дону после атаки БПЛА загорелось грузовое судно. Ранее губернатор сообщал о гибели двух членов экипажа, еще три человека были ранены. Возгорание потушили на площади в 20 кв. метров. На Западном беспилотник нанес повреждения многоэтажной новостройке, в этом случае пострадавших не было.

Сейчас на территории, получившей ущерб от БПЛА, действует локальный режим ЧС.

