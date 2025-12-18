Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуму внесли проект о компенсации за отсутствие мест в детсаду

В Госдуму внесли проект о выплатах семьям с детьми, не получившим мест в детсаду.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Законопроект о ежемесячной компенсационной выплате семьям с детьми, которым не предоставлено место в муниципальном детском саду, внесен в Госдуму, документ доступен в думской электронной базе.

Авторами проекта закона выступила группа депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым («Новые люди»).

«Законопроектом предлагается обязать органы власти всех субъектов Российской Федерации выплачивать родителям ежемесячную компенсацию за период, пока ребенку не предоставлено место в государственном или муниципальном детском саду по причине отсутствия мест», — подчёркивается в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы инициативы отмечают, что такие меры приняты лишь в меньшинстве субъектов Российской Федерации, а в большинстве субъектов подобные компенсации отсутствуют вовсе.

«Введение единого федерального стандарта такой выплаты позволит устранить текущий дисбаланс в обеспечении семей финансовой поддержкой и гарантировать всем равные условия. Размер и порядок предоставления ежемесячной выплаты будут установлены законодательством субъектов Российской Федерации», — заключается в документе.