За неделю в Башкирии скакнули цены на огурцы, охлажденные куры и картофель

В Башкирии за неделю подорожали огурцы, охлажденные куры и картофель. Это следует из данных, опубликованных Башстатом.
Согласно предоставленной специалистами статистики, в период с 8 по 15 декабря огурцы подорожали на 8,14%. На этой неделе их средняя цена составила 181,72 рубля. Также жителям республики на 1,58% больше придется отдать за охлажденные и мороженые куры (средняя цена — 209,37 рублей) и на 1,32% за картофель (33,60 рубля).
Однако на этой неделе на 7,03% подешевели помидоры (185,70 рубля), на 1,28% — сахар-песок (60,80 рубля), на 0,92% — поваренная пищевая соль (13,54 рубля).
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.