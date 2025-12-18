За неделю в Башкирии скакнули цены на огурцы, охлажденные куры и картофель

Согласно предоставленной специалистами статистики, в период с 8 по 15 декабря огурцы подорожали на 8,14%. На этой неделе их средняя цена составила 181,72 рубля. Также жителям республики на 1,58% больше придется отдать за охлажденные и мороженые куры (средняя цена — 209,37 рублей) и на 1,32% за картофель (33,60 рубля).