Путин исполнил новогоднюю мечту пятилетнего мальчика

Путин осуществил новогоднюю мечту мальчика стать сотрудником ДПС.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин исполнил новогоднюю мечту пятилетнего Тимура Рясного из ХМАО, который хотел попробовать себя в роли сотрудника ДПС, после чего поговорил с ребенком по телефону, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Путин, занимающийся в четверг подготовкой к прямой линии и ежегодной большой пресс-конференции, выделил время для того, чтобы позвонить Тимуру, который оставил свое пожелание на «Елке желаний».

Отец Тимура Ростислав Рясной погиб в сентябре 2024 года под Бахмутом (Артемовск) в результате атаки дрона.

«Тимур — один из тех, кто оставил свое пожелание на Елке, и Путин выбрал это пожелание с елки. Мальчик приехал в Москву накануне, и сегодня, 18 декабря, он целый день провел в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России на Поклонной горе. Ему провели экскурсию по музею Госавтоинспекции, рассказали про работу госавтоинспектора, показали экипировку автомобиля ДПС и так далее. И когда он был в этом здании, президент ему и позвонил», — рассказал Песков.

Глава государства спросил у Тимура о впечатлениях и пожелал ему всего самого доброго.

Президент России традиционно принимает участие во Всероссийской новогодней акции «Елка желаний», исполняя мечты маленьких россиян, которые их оставляют в открытках в виде новогодних шариков.

