Путин исполнил новогоднюю мечту пятилетнего мальчика

«Тимур — один из тех, кто оставил свое пожелание на Елке, и Путин выбрал это пожелание с елки. Мальчик приехал в Москву накануне, и сегодня, 18 декабря, он целый день провел в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России на Поклонной горе. Ему провели экскурсию по музею Госавтоинспекции, рассказали про работу госавтоинспектора, показали экипировку автомобиля ДПС и так далее. И когда он был в этом здании, президент ему и позвонил», — рассказал Песков.