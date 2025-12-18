Путин позвонил пятилетнему Тимуру из ХМАО в рамках акции «Елка желаний»

Во время телефонного разговора мальчик рассказал российскому лидеру о своих впечатлениях после выполненного желания. Отмечается, что ребенок попробовал себя в роли сотрудника ДПС, а также побывал в здании Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД. Помимо этого, мальчик ближе познакомился с работой инспекторов ДПС и покатался на патрульном автомобиле.
По словам Тимура, ему понравилась Москва, куда он прибыл со своей мамой, и торжественная церемония посвящения мальчика в ряды сотрудников ДПС. При этом на вопрос президента о выборе будущей профессии Тимур также уверенно подтвердил намерение быть сотрудником дорожно-патрульной службы.
«Это хороший выбор. Потому что это очень важная работа. И для того, чтобы у нас всё работало хорошо, чтобы транспорт двигался, чтобы безопасность людей обеспечивать», — отметил Путин.
Мальчик поделился, что попросил у Деда Мороза санки, на что российский лидер призвал кататься на них аккуратно и поздравил семью с наступающим Новым годом.
Ранее в этот день Тимур Рясной также встретился с майором ДПС Павлом Медниковым, который познакомил ребенка с особенностями профессии. Для Тимура провели небольшую экскурсию на патрульной машине. Тимуру рассказали, какими правилами руководствуются инспекторы на посту, а также поинтересовались, насколько он сам знает основы дорожного движения и различает цвета автомобилей.