Путин позвонил пятилетнему Тимуру из ХМАО в рамках акции «Елка желаний»

Во время телефонного разговора мальчик рассказал российскому лидеру о своих впечатлениях после выполненного желания. Отмечается, что ребенок попробовал себя в роли сотрудника ДПС, а также побывал в здании Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД. Помимо этого, мальчик ближе познакомился с работой инспекторов ДПС и покатался на патрульном автомобиле.