В омском автовокзале установили автоматическую камеру хранения багажа

Новая системы самообслуживания заработала в кассовом зале автобусного вокзала.

Источник: Комсомольская правда

В кассовом зале омского автовокзала заработала современная автоматическая камера хранения багажа. О новой услуге сообщила сегодня, 18 декабря, пресс-служба компании «Омскоблавтотранс».

Камера хранения состоит из ячеек разного размера, что обеспечивает возможность размещения вещей любого габарита. Также в ведомстве отмечают максимально упрощенный процесс работы нового оборудования: понятное меню, возможность оплаты банковской картой и выдача подробного чека с информацией о сроке и условиях хранения. Также к преимуществам отнесены скорость сдачи и получения багажа и гибкий тарифный план — срок хранения можно выбрать от одного часа до семи дней.