Лукашенко заявил про выход на среднюю зарплату в $1000

Лукашенко сказал, что в планах на следующую пятилетку выйти на зарплату в $1000.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко в Послании белорусскому народу и парламенту 18 декабря сказал, что именно экономика является основой основ и главным оружием в современном мире.

По словам президента, в программу на предстоящую пятилетку заложены амбициозные показатели.

«Если хотим стабильно выйти на $100 млрд годового валового внутреннего продукта и среднемесячную зарплату в $1 тыс., должны устойчиво работать предприятия и финансовая система», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Что еще сказал Александр Лукашенко в Послании к белорусскому народу и парламенту 18 декабря 2025: собрали главное из выступления президента Беларуси.

Кстати, Александр Лукашенко назвал экономику Беларуси стабильной и крепкой.

А еще президент предупредил, что Евросоюз может рухнуть.

