Защитник Илья Васильев покинул хоккейный клуб «Ростов»

Илья Васильев вошел в состав «кондоров» в 2023 году по иогам обмена из ХК «Тамбов». Всего в составе ростовских хоккеистов он провел 72 встречи и отличился 12 (5+7) очками при коэффициенте полезности «+9», также он имел семь минут штрафа. В ВХЛ спортсмен играл только за ХК «Ростов».