Защитник Илья Васильев покинул хоккейный клуб «Ростов»

Илья Васильев больше не играет за ХК «Ростов».

Источник: Комсомольская правда

Игрок ХК «Ростов» Илья Васильев покидает команду. Он не выходил на лед с 6 ноября, сообщает пресс-служба донского хоккейного клуба.

В сезоне 2025/2026 защитник провел шесть матчей, заработав две минуты штрафа и показатель полезности «-4».

Илья Васильев вошел в состав «кондоров» в 2023 году по иогам обмена из ХК «Тамбов». Всего в составе ростовских хоккеистов он провел 72 встречи и отличился 12 (5+7) очками при коэффициенте полезности «+9», также он имел семь минут штрафа. В ВХЛ спортсмен играл только за ХК «Ростов».

