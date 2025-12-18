Ричмонд
Дополнительные «Ласточки» запускают между побережьем и горами Сочи

На маршруте Имеретинский Курорт — Роза Хутор добавят 12 рейсов с 20 декабря.

Источник: Комсомольская правда

В Сочи значительно увеличивают интенсивность пригородного железнодорожного сообщения между морским побережьем и горным кластером. С 20 декабря на маршруте Имеретинский Курорт — Роза Хутор начнут курсировать дополнительные «Ласточки», об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

Количество рейсов вырастет в три раза: вместо нынешних шести поездов в сутки по данному направлению будут курсировать 18 составов (по девять в каждом направлении). Увеличение числа рейсов приурочено к старту активного горнолыжного сезона.

Расписание отправления со станции Имеретинский Курорт (в сторону гор): 09:43, 12:00, 14:00, 15:22, 16:20, 17:07, 18:34, 19:34 и 21:18.

Расписание отправления со станции Роза Хутор (к побережью): 11:00, 12:56, 13:20, 14:28, 16:16, 17:21, 19:22, 20:29 и 22:05.

Для удобства пассажиров предусмотрены промежуточные остановки на станциях Эсто-Садок и Научный парк.

Уточнить актуальное расписание в режиме реального времени и приобрести билеты можно на официальном сайте АО «Кубань Экспресс-Пригород» или через мобильное приложение «РЖД Пассажирам».