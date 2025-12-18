«Отговорки больше не принимаются!» Лукашенко раскритиковал качество и стоимость мобильной связи в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал качество мобильной связи и потребовал решить вопрос за год.
Во время Послания белорусскому народу и парламенту глава страны обратил внимание на такой злободневный вопрос, как надежная и быстрая сотовая связь.
— К ней (мобильная связь. — Ред.) есть вопросы по всей стране, — подчеркнул он.
При этом Лукашенко сказал, что семейные расходы белорусов на интернет уже сопоставимы с другими коммунальными платежами. И отметил, что при высоких доходах мобильным операторам следует обеспечить одинаково стабильную связь в любом населенному пункте.
— Отговорки больше не принимаются, — предупредил белорусский лидер.
А резюмируя, Лукашенко сказал правительству решить эту проблему в течение будущего года.
— Все нормативные акты, которые вы просили, мною подписаны, — констатировал президент Беларуси.