«Отговорки больше не принимаются!» Лукашенко раскритиковал качество и стоимость мобильной связи в Беларуси

Лукашенко раскритиковал стоимость мобильной связи в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал качество мобильной связи и потребовал решить вопрос за год.

Во время Послания белорусскому народу и парламенту глава страны обратил внимание на такой злободневный вопрос, как надежная и быстрая сотовая связь.

— К ней (мобильная связь. — Ред.) есть вопросы по всей стране, — подчеркнул он.

При этом Лукашенко сказал, что семейные расходы белорусов на интернет уже сопоставимы с другими коммунальными платежами. И отметил, что при высоких доходах мобильным операторам следует обеспечить одинаково стабильную связь в любом населенному пункте.

— Отговорки больше не принимаются, — предупредил белорусский лидер.

А резюмируя, Лукашенко сказал правительству решить эту проблему в течение будущего года.

— Все нормативные акты, которые вы просили, мною подписаны, — констатировал президент Беларуси.

