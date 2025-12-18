Мишустин исполнит новогодние желания троих детей в рамках «Елки желаний»

Российский премьер по традиции принял участие в акции «Елка желаний». Он снял с новогодней елки три шарика с желаниями. Так, десятилетний Александр из Краснодара мечтает о конструкторе, одиннадцатилетний Михаил из Краснодара — о 3D-принтере, а Маргарита 14 лет из Луганска — о термопрессе.