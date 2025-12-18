Ричмонд
Мишустин исполнит новогодние желания троих детей в рамках «Елки желаний»

Мишустин исполнит новогодние желания трех детей в рамках акции «Елка желаний».

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин исполнит новогодние желания троих детей в рамках акции «Елка желаний».

Российский премьер по традиции принял участие в акции «Елка желаний». Он снял с новогодней елки три шарика с желаниями. Так, десятилетний Александр из Краснодара мечтает о конструкторе, одиннадцатилетний Михаил из Краснодара — о 3D-принтере, а Маргарита 14 лет из Луганска — о термопрессе.

«Ребята, обязательно пригласим вас всех в Москву, договоримся, когда это сделать удобно. А пока, пользуясь случаем, хочу поздравить вас, ваши семьи с наступающим Новым годом. До встречи!», — сказал Мишустин.

Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» проходит с 2018 года на всей территории РФ. За это время выполнено уже более 320 тысяч желаний. Цель акции — подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.