За авторизацию через иностранные сервисы могут начать штрафовать

Также предусматривается, что применение владельцем сайта, информационной системы или программы рекомендательных технологий, которые нарушают права и законные интересы граждан и организаций, а также применение технологий в целях предоставления информации с нарушением законодательства РФ может повлечь наложение штрафа на граждан в размере до 20 тысяч рублей, на должностных лиц в размере до 50 тысяч рублей и на юридических лиц — до 70 тысяч рублей.