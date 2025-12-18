Дворцовую набережную в Петербурге отреставрируют до конца 2026 года

В техническом задании перечислены многочисленные дефекты, требующие устранения. Среди них — смещение гранитных карнизов, сколы и трещины, солевые потеки, биопоражения, коррозия металлических элементов, а также неравномерная осадка каменных блоков на тротуаре и спусках к воде.