Четыре года жизни жителей Башкирии были под угрозой: все это время власти ничего не делали с опасным домом

В Илишевском районе Башкирии снесли многоквартирный дом, который четыре года представлял опасность для людей. Как сообщает прокуратура республики, здание по улице Чеверева в селе Верхнеяркеево было признано аварийным, и жильцы из него выехали, однако местные власти годами не принимали мер к его демонтажу.