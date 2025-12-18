Четыре года жизни жителей Башкирии были под угрозой: все это время власти ничего не делали с опасным домом

В Илишевском районе Башкирии снесли многоквартирный дом, который четыре года представлял опасность для людей. Как сообщает прокуратура республики, здание по улице Чеверева в селе Верхнеяркеево было признано аварийным, и жильцы из него выехали, однако местные власти годами не принимали мер к его демонтажу.
Прокуратура района провела проверку и выявила, что строение частично разрушено: повреждены стены и кровля, отсутствуют двери, окна и запирающие устройства. Территория не была огорожена, доступ в здание ничем не ограничивался, что создавало прямую угрозу жизни и здоровью граждан.
Надзорное ведомство обратилось в суд с иском к администрации Яркеевского сельсовета с требованием обязать ее снести опасный объект. Суд полностью удовлетворил требования.
— В настоящее время решение суда исполнено, осуществлен демонтаж опасного строения, — прокуратура Башкирии.
