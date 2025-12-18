«Женщина из Бичи-Хед» оказалась не африканкой, а белокожей блондинкой

Радиоуглеродный анализ показал, что кости принадлежали женщине, которая умерла между 129 и 311 годами нашей эры, что соответствует периоду римской оккупации Британии. Анализ останков позволил определить, что на момент смерти девушке было от 18 до 25 лет, а ее рост составлял 152 сантиметра. Зажившая рана на ноге свидетельствует о серьезной, но не смертельной травме, полученной в какой-то момент ее жизни. Анализ содержания углерода и азота в костях девушки показал, что ее рацион, вероятно, включал много морепродуктов и что она жила в этом районе.