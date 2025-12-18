«Женщина из Бичи-Хед» оказалась не африканкой, а белокожей блондинкой

Ученые из лондонского Музея естественной истории, статья которых опубликована в Journal of Archaeological Science, смогли, наконец, разгадать загадку происхождения «женщины из Бичи-Хед», жившей во времена римского завоевания Британии и некогда считавшейся самой ранней известной чернокожей британкой. Благодаря современным достижениям в секвенировании ДНК, удалось доказать, что эта девушка была белокурой, голубоглазой уроженкой Южной Англии.
В 2012 году в коллекции ратуши города Истборн, расположенного на юге Англии, на берегу пролива Ла-Манш, была обнаружена коробка, в которой лежали человеческие кости. Надпись на коробке гласила, что скелет был найден еще в 1950-х годах на близлежащем мысе Бичи-Хед.
Радиоуглеродный анализ показал, что кости принадлежали женщине, которая умерла между 129 и 311 годами нашей эры, что соответствует периоду римской оккупации Британии. Анализ останков позволил определить, что на момент смерти девушке было от 18 до 25 лет, а ее рост составлял 152 сантиметра. Зажившая рана на ноге свидетельствует о серьезной, но не смертельной травме, полученной в какой-то момент ее жизни. Анализ содержания углерода и азота в костях девушки показал, что ее рацион, вероятно, включал много морепродуктов и что она жила в этом районе.
Однако судебные антропологи, ссылаясь на ряд особенностей строения черепа «женщины из Бичи-Хед», пришли к выводу, что она могла быть родом из стран Африки к югу от Сахары. Из-за этого сенсационного предположения «женщину из Бичи-Хед» начали в СМИ называть «первой чернокожей британкой» или «первой африканкой в Британии», что сделало ее популярной фигурой.
Тем временем, в дальнейшем вопрос происхождения девушки стал еще более запутанным — проведенный в 2017 году анализ ДНК, выделенной из костей, показал, что она скорее всего, происходила не из Африки, а из Средиземноморья, возможно, с Кипра. Однако эти выводы в итоге были признаны неубедительными, так как костная ДНК настолько деградировала, что ученым удалось извлечь лишь крошечную часть генома.
Повторный генетический анализ, проведенный с использованием новейших технологий и позволяющий восстановить на основании крошечных фрагментов древней ДНК более полную ее последовательность, позволил, наконец, выяснить точное происхождение «женщины из Бичи-Хед» — она происходила из местного, британского населения южной Англии римской эпохи.
В частности, были найдены признаки близкого генетического родства девушки с жителями сельских районов Британии времен римского владычества и современными британцами. Ученые также установили, что у нее были голубые глаза, промежуточная (между светлой и темной) пигментация кожи и светлые волосы.
«У нее был довольно долгий путь, — говорит ведущий автор исследования Селина Брейс, слова которой приводит The Guardian. — Ее представляли как публичную фигуру, теперь ее используют, чтобы показать, как развивается наука. А ведь она всего лишь местная девушка, выросшая в Истборне».