Путин оценил украшение Москвы к Новому году

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал предновогоднюю Москву красавицей.
В четверг глава государства исполнил новогоднюю мечту пятилетнего Тимура Рясного из ХМАО, который хотел попробовать себя в роли сотрудника ДПС, после чего поговорил с ним по телефону.
Также Путин поговорил с мамой Тимура Анастасией Рясной, которая рассказала президенту, что они с сыном впервые в Москве. «Такая красота, просто нет слов. Эмоции зашкаливают. Это счастье», — поделилась женщина.
«Да, Москва — красавица. Мы гордимся Москвой», — сказал Путин в свою очередь.
Президент России традиционно принимает участие во Всероссийской новогодней акции «Елка желаний», исполняя мечты маленьких россиян, которые их оставляют в открытках в виде новогодних шариков. В этом году глава государства пообещал исполнить желания трех детей, в том числе Тимура. Отец мальчика Ростислав Рясной погиб в сентябре 2024 года под Артемовском в результате атаки дрона.