Айтишники запустят проект обучения омичей пилотированию дронов

Заявки принимались с 17 ноября. В итоге резидентами стали шесть компаний. Среди их проектов идею представила Елена Елисеенко, уже имеющая статус резидента площадки. Она хочет запустить новое направление — профессиональное обучение взрослых пилотированию дронов. Среди остальных проектов есть платформа для онлайн-школ и корпоративного обучения и продвижение ПО «АКСИСА» в переносе контента в мессенджер MAX из соцсетей.