Айтишники запустят проект обучения омичей пилотированию дронов

Также среди новых проектов областного центра поддержки бизнеса платформа онлайн-школ и ПО, работающего как искусственный интеллект.

Источник: Комсомольская правда

15 декабря центр «Мой бизнес» завершил прием заявок от желающих стать резидентами его специализированной IT-площадки. Работа на ней, в сфере высоких технологий, дает шанс льготной аренды офиса по ставке 550 рублей за квадратный метр в месяц, доступ к конференц-залу, учебным классам и зонам коворкинга.

Заявки принимались с 17 ноября. В итоге резидентами стали шесть компаний. Среди их проектов идею представила Елена Елисеенко, уже имеющая статус резидента площадки. Она хочет запустить новое направление — профессиональное обучение взрослых пилотированию дронов. Среди остальных проектов есть платформа для онлайн-школ и корпоративного обучения и продвижение ПО «АКСИСА» в переносе контента в мессенджер MAX из соцсетей.

Идеи желающих стать резидентами оценивала экспертная комиссия, куда в том числе входили первый заместитель областного министра цифрового развития и связи Максим Макаленко, начальник управления поддержки предпринимательства министерства экономического развития региона Татьяны Пристенной, вице-президента областной Торгово-промышленной палаты Марины Новиковой.

В центре «Мой бизнес» отметили, что сейчас статус резидентов площадки имеют 39 компаний. Следующий отбор проведут с июля 2026 года.

Также ранее «КП Омск» сообщала, что омские дроны стали продаваться на сайтах бесплатных объявлений.