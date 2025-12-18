Айтишники запустят проект обучения омичей пилотированию дронов

15 декабря центр «Мой бизнес» завершил прием заявок от желающих стать резидентами его специализированной IT-площадки. Работа на ней, в сфере высоких технологий, дает шанс льготной аренды офиса по ставке 550 рублей за квадратный метр в месяц, доступ к конференц-залу, учебным классам и зонам коворкинга.
Заявки принимались с 17 ноября. В итоге резидентами стали шесть компаний. Среди их проектов идею представила Елена Елисеенко, уже имеющая статус резидента площадки. Она хочет запустить новое направление — профессиональное обучение взрослых пилотированию дронов. Среди остальных проектов есть платформа для онлайн-школ и корпоративного обучения и продвижение ПО «АКСИСА» в переносе контента в мессенджер MAX из соцсетей.
Идеи желающих стать резидентами оценивала экспертная комиссия, куда в том числе входили первый заместитель областного министра цифрового развития и связи Максим Макаленко, начальник управления поддержки предпринимательства министерства экономического развития региона Татьяны Пристенной, вице-президента областной Торгово-промышленной палаты Марины Новиковой.
В центре «Мой бизнес» отметили, что сейчас статус резидентов площадки имеют 39 компаний. Следующий отбор проведут с июля 2026 года.
Также ранее «КП Омск» сообщала, что омские дроны стали продаваться на сайтах бесплатных объявлений.