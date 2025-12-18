Ричмонд
Лукашенко сделал «последнее замечание» владельцам торговых сетей

Лукашенко предупредил владельцев бизнеса в сфере торговли о приоритете белорусских товаров.

Источник: Комсомольская правда

«Последнее замечание» владельцам бизнеса в сфере торговли во время Послания к белорусскому народу и парламенту сделал президент Беларуси Александр Лукашенко.

Обращаясь к владельцам торгового бизнеса, президент сказал, что именно они решают, что и как положить на прилавок.

«Если на товаре написано “Сделано в Беларуси”, то преимущество на полке должно быть за ним. И меня просят об этом неравнодушные граждане, давно просят. Делаю последнее замечание», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Что еще сказал Александр Лукашенко в Послании к белорусскому народу и парламенту 18 декабря 2025: собрали главное из выступления президента Беларуси.

Кстати, Александр Лукашенко раскритиковал качество и стоимость мобильной связи в Беларуси: «Отговорки больше не принимаются!».

А еще президент возмутился очередями за талонами в поликлиниках: «Вынуждены с шести утра приезжать в поликлинику и ждать в порядке живой очереди».

Кроме того, Александр Лукашенко заявил про выход на среднюю зарплату в $1000.

