Лукашенко сделал «последнее замечание» владельцам торговых сетей

«Последнее замечание» владельцам бизнеса в сфере торговли во время Послания к белорусскому народу и парламенту сделал президент Беларуси Александр Лукашенко.
Обращаясь к владельцам торгового бизнеса, президент сказал, что именно они решают, что и как положить на прилавок.
«Если на товаре написано “Сделано в Беларуси”, то преимущество на полке должно быть за ним. И меня просят об этом неравнодушные граждане, давно просят. Делаю последнее замечание», — подчеркнул Александр Лукашенко.
Что еще сказал Александр Лукашенко в Послании к белорусскому народу и парламенту 18 декабря 2025: собрали главное из выступления президента Беларуси.
Кстати, Александр Лукашенко раскритиковал качество и стоимость мобильной связи в Беларуси: «Отговорки больше не принимаются!».
А еще президент возмутился очередями за талонами в поликлиниках: «Вынуждены с шести утра приезжать в поликлинику и ждать в порядке живой очереди».
Кроме того, Александр Лукашенко заявил про выход на среднюю зарплату в $1000.