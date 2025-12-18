Ричмонд
18 школ и три детсада закрыли на карантин в Нижегородской области

Среди вирусов гриппа преобладает А (H3N2).

Источник: Время

Около 23 тысяч случаев заболевания ОРВИ зафиксировано в Нижегородской области с 8 декабря по 14 декабря, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Особенно много болеют детей в возрасте 3−6 лет и 7−14 лет.

Доля вирусов гриппа в общей циркуляции составляет 57,1%. Преобладает А (H3N2).

На 18 декабря частично приостановлен учебный и воспитательный процесс в 9,1% образовательных учреждений региона. Полностью закрыты на карантин 18 школ и три детсада.

Нижегородцев призывают не отправлять детей с признаками респираторных инфекций в организованные детские коллективы.