18 школ и три детсада закрыли на карантин в Нижегородской области

Около 23 тысяч случаев заболевания ОРВИ зафиксировано в Нижегородской области с 8 декабря по 14 декабря, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Особенно много болеют детей в возрасте 3−6 лет и 7−14 лет.
Доля вирусов гриппа в общей циркуляции составляет 57,1%. Преобладает А (H3N2).
На 18 декабря частично приостановлен учебный и воспитательный процесс в 9,1% образовательных учреждений региона. Полностью закрыты на карантин 18 школ и три детсада.
Нижегородцев призывают не отправлять детей с признаками респираторных инфекций в организованные детские коллективы.