Созданы съедобные гранулы для эффективного усвоения антиоксидантов

Уточняется, что многие биологически активные соединения быстро разрушаются в агрессивной среде желудка, что затрудняет их терапевтическое применение. Для решения этой задачи необходимы специальные системы доставки, которые не только защищают вещество, но и обеспечивают его пролонгированное высвобождение в кишечнике. Ученые СПбГУ и Тегеранского университета предложили использовать в качестве такой системы гранулы из альгината натрия — распространенного в пищевой промышленности полимера, содержащие наночастицы биосовместимых материалов: гидроксиапатита и бемита.