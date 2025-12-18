Созданы съедобные гранулы для эффективного усвоения антиоксидантов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 декабря. /ТАСС/. Ученые Санкт-Петербургского государственного университета и Тегеранского университета (Иран) разработали инновационную систему доставки биологически активных веществ на основе съедобных полимерных гранул. Метод повысит эффективность усвоения антиоксидантов — веществ, замедляющих окислительные процессы в организме, которые приводят к повреждению клеток, различным заболеваниям и преждевременному старению, сообщили в пресс-службе СПбГУ.
«Мы нашли очень эффективным помещать биологически активные вещества в полимерную гранулу, содержащую наночастицы. На поверхности последних имеются атомы кальция и алюминия, которые взаимодействуют с молекулами альгината и биологически активного вещества. Это взаимодействие положительно влияет на строение гранул и процессы их набухания в кишечнике, а также на скорость высвобождения активных веществ», — привели в пресс-службе слова одного из авторов работы, магистранта-химика СПбГУ Ксении Мешиной.
Уточняется, что многие биологически активные соединения быстро разрушаются в агрессивной среде желудка, что затрудняет их терапевтическое применение. Для решения этой задачи необходимы специальные системы доставки, которые не только защищают вещество, но и обеспечивают его пролонгированное высвобождение в кишечнике. Ученые СПбГУ и Тегеранского университета предложили использовать в качестве такой системы гранулы из альгината натрия — распространенного в пищевой промышленности полимера, содержащие наночастицы биосовместимых материалов: гидроксиапатита и бемита.
По данным пресс-службы, иранские исследователи предоставили для работы антиоксидант — экстракт растения бораго, однолетней травы с уходящим глубоко в землю стержневым корнем. Это неприхотливое растение широко распространено в мире, а его листья обладают противовоспалительным и мягким мочегонным действием. Они также оказывают успокаивающий эффект на слизистые оболочки желудочно кишечного тракта и дыхательных путей.
Как отметили в вузе, химики СПбГУ синтезировали неорганические наночастицы гидроксиапатита и бемита разных размеров и разной формы, а также разработали методику производства полимерных гранул. Как отметила руководитель проекта, доцент кафедры общей и неорганической химии СПбГУ Ольга Осмоловская, ключевым аспектом исследования стало управление свойствами гранулы за счет варьирования параметров наночастиц.