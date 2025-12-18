Лукашенко заявил, что в Минске нужен лимит на ввод новых метров жилья

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал во время Послания белорусскому народу и парламенту 18 декабря о том, что в Минске следует лимитировать ввод нового жилья.
Так, Лукашенко сказал, что в Минске необходимо ввести лимит на строительство жилья.
— Не более 300 тысяч в год. Может быть и меньше, — прокомментировал он.
В целом, белорусский лидер указал на необходимость развития в стране городов-спутник и деревень-спутников, которых определено 200 штук.
Что еще сказал Александр Лукашенко в Послании к белорусскому народу и парламенту 18 декабря 2025: собрали главное из выступления президента Беларуси.
Кроме того, Александр Лукашенко сказал ликвидировать ряд госструктур, назвав их «блатными кормушками».
Также глава страны раскритиковал качество и стоимость мобильной связи в Беларуси: «Отговорки больше не принимаются!».
Еще белорусский президент назвал экономику Беларуси стабильной и крепкой.
Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что 18 и 19 декабря 2025 года в Минске пройдет второе заседание VII Всебелорусского народного собрания.
Здесь мы писали, где смотреть Послание Лукашенко на ВНС.