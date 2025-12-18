Путин назвал работу сотрудников ДПС очень важной

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время общения с мальчиком Тимуром, чье желание он исполнил, назвал работу сотрудников ДПС очень важной.
Путин в четверг исполнил новогоднюю мечту пятилетнего Тимура Рясного из ХМАО, который хотел попробовать себя в роли сотрудника ДПС. После этого глава государства созвонился с мальчиком и его мамой и узнал, что тот хочет стать сотрудником ДПС.
«Ух ты, здорово. Я тебя поздравляю, ты знаешь, это хороший выбор, потому что это очень важная работа. Это очень важная работа и для того, чтобы у нас все работало хорошо в экономике, в транспорте, чтобы безопасность людей обеспечивать. Это хороший выбор», — сказал Путин.
Мальчик также рассказал российскому президенту, что его торжественно посвятили в сотрудники ДПС.
«Время пройдет, может быть, как-то будут меняться твои приоритеты. Но все равно ты на правильном пути», — Путин поддержал желание Тимура работать в дорожно-патрульной службе, когда вырастет.
Президент России традиционно принимает участие во Всероссийской новогодней акции «Елка желаний», исполняя мечты маленьких россиян, которые их оставляют в открытках в виде новогодних шариков. В этом году глава государства пообещал исполнить желания трех детей, в том числе Тимура. Отец мальчика Ростислав Рясной погиб в сентябре 2024 года под Артемовском в результате атаки дрона.