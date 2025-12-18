От 255 до 400 рублей: в Уфе утвердили цены на прогулочные речные рейсы

В Уфе утвердили новые тарифы на прогулочные речные рейсы, которые организует муниципальная Служба речных переправ. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.
Согласно документу, час прогулки для взрослых пассажиров и детей старше 10 лет обойдется в 400 рублей. При оплате транспортной картой тариф снижается до 370 рублей.
Для льготных категорий граждан и детей в возрасте от 5 до 10 лет установлена стоимость в 285 рублей за час, а с транспортной картой — 255 рублей. Дети младше 5 лет смогут отправиться на водную прогулку бесплатно.
