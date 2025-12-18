Ричмонд
Более 300 пассажиров не смогут сегодня улететь из Омска на курортный остров Таиланда

Лайнер «Боинг 767−300» авиакомпании Azur Air задерживается с вылетом в Пхукет уже на 7 часов.

Источник: Комсомольская правда

Информация о предстоящей ночевке пассажиров в омской аэрогавани появилось на онлайн-табло аэропорта. Вылет авиалайнера по маршруту «Омск—Пхукет», запланированный сегодня, 18 декабря, отложен на 7 часов.

Лайнер «Боинг 767−300» авиакомпании Azur Air значительно задерживается с вылетом из Омска в Пхукет. Отправка самолета согласно расписания должна была состояться сегодня, 18 декабря, в 22 часа 15минут. Однако, согласно онлайн-табло омского аэропорта, вылет самолета перенесен на 19 декабря. Пока указанное время вылета — 5 часов 30 минут. Отметим, что вместимость самолета этой марки составляет 336 мест. Можно предположить, что в омском аэропорту застряли на 7 часов более трехсот пассажиров.