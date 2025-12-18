«Разгрузить столицу и областные центры, решить это революционными методами». Лукашенко сказал о приоритетах в развитии регионов

О приоритетах в развитии регионов Беларуси, а они должны стать сильными, во время Послания к белорусскому народу и парламенту сказал президент Александр Лукашенко.
Он обозначил важнейшую, на его взгляд, задачу — остановить отток людей из регионов, что в свою очередь разгрузит столицу и областные центры.
Александр Лукашенко подчеркнул, что все силы и ресурсы в новой региональной политики должны быть смещены в области и районы.
«Важнейшая задача — остановить отток людей из регионов, разгрузить столицу и областные центры. Надо решить этот вопрос революционными методами, окончательно и без обсуждений. Ибо обезлюдим страну», — подчеркнул президент.
Что еще сказал Александр Лукашенко в Послании к белорусскому народу и парламенту 18 декабря 2025: собрали главное из выступления президента Беларуси.
Кроме того, Александр Лукашенко заявил, что в Минске нужен лимит на ввод новых метров жилья.
А еще президент сделал «последнее замечание» владельцам торговых сетей.
Кстати, Александр Лукашенко раскритиковал качество и стоимость мобильной связи в Беларуси: «Отговорки больше не принимаются!».
Мы писали, что президент возмутился очередями за талонами в поликлиниках: «Вынуждены с шести утра приезжать в поликлинику и ждать в порядке живой очереди».