«Разгрузить столицу и областные центры, решить это революционными методами». Лукашенко сказал о приоритетах в развитии регионов

Лукашенко сказал революционными методами остановить отток людей из регионов.

Источник: Комсомольская правда

О приоритетах в развитии регионов Беларуси, а они должны стать сильными, во время Послания к белорусскому народу и парламенту сказал президент Александр Лукашенко.

Он обозначил важнейшую, на его взгляд, задачу — остановить отток людей из регионов, что в свою очередь разгрузит столицу и областные центры.

Александр Лукашенко подчеркнул, что все силы и ресурсы в новой региональной политики должны быть смещены в области и районы.

«Важнейшая задача — остановить отток людей из регионов, разгрузить столицу и областные центры. Надо решить этот вопрос революционными методами, окончательно и без обсуждений. Ибо обезлюдим страну», — подчеркнул президент.

Что еще сказал Александр Лукашенко в Послании к белорусскому народу и парламенту 18 декабря 2025: собрали главное из выступления президента Беларуси.

Кроме того, Александр Лукашенко заявил, что в Минске нужен лимит на ввод новых метров жилья.

А еще президент сделал «последнее замечание» владельцам торговых сетей.

Кстати, Александр Лукашенко раскритиковал качество и стоимость мобильной связи в Беларуси: «Отговорки больше не принимаются!».

Мы писали, что президент возмутился очередями за талонами в поликлиниках: «Вынуждены с шести утра приезжать в поликлинику и ждать в порядке живой очереди».

