Мишустин сообщил об увеличении показателей сельского хозяйства

Что касается масличных культур, их по итогам года будет собрано порядка 31,7 миллиона тонн, что соответствует рекордному показателю прошлого года. Такая динамика во многом связана с развитием технологий земледелия, использованием средств защиты растений, минеральных удобрений, отметил премьер. Кроме того, он связал это с благоприятным воздействием применяемых инструментов таможенно-тарифной политики.