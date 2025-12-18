Мальчик, чью мечту исполнил Путин, пообещал прислать президенту подарок

Путин, занимающийся в четверг подготовкой к прямой линии и ежегодной большой пресс-конференции, выделил время для того, чтобы позвонить Тимуру, который оставил свое пожелание на «Елке желаний». Мальчик провел день в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России на Поклонной горе. Ему провели экскурсию по музею Госавтоинспекции, рассказали про работу госавтоинспектора, показали экипировку автомобиля ДПС.