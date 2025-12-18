Ричмонд
Главные новости к вечеру 18 декабря 2025 года

Последние новости за сегодня — 18 декабря 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Диана Потапова
Автор Новости Mail

В Кремле подтвердили предстоящие контакты с США по Украине

Источник: Александр Река/ТАСС

Россия действительно готовит контакты с американской стороной по итогам работы Вашингтона над украинским урегулированием с Киевом и Брюсселем. Таким образом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал на брифинге публикацию портала Axios о возможной встрече представителей РФ и США в Майами.

Лаврова поразила «непосредственность» фон дер Ляйен

Источник: Валерий Шарифулин/ТАСС

Глава МИД России Сергей Лавров признался, что был поражен «непосредственностью» главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, призвавшей США не вмешиваться в «европейскую демократию». «Румыния, Молдавия у всех на слуху. Ничтоже сумняшеся, эти люди выдают такие “сентенции”», — сказал Лавров в ходе заседания комиссии генерального совета партии «Единая Россия» по международному сотрудничеству.

ЦБ анонсировал иски к европейским банкам из-за активов России

Источник: Олег Елков/ТАСС

«Банк России в соответствии с ранее заявленной позицией об обеспечении защиты своих интересов сообщает, что будет взыскивать с европейских банков в российском арбитражном суде убытки, обусловленные неправомерной блокировкой и использованием его активов, в объеме незаконно удерживаемых активов и упущенной выгоды», — говорится в сообщении ЦБ.

В Баку запросили Варданяну пожизненный срок

Источник: EPA/TASS

На заседании в Бакинском военном суде прокурор запросил пожизненное лишение свободы для бывшего госминистра Нагорного Карабаха бизнесмена Рубена Варданяна. Он был задержан азербайджанскими правоохранительными органами при попытке въехать в Армению в сентябре 2023 года. С тех пор находится в СИЗО. Варданяну предъявлено более 40 пунктов обвинения, в том числе в финансировании терроризма.

Захарова: Купянск был и остается под контролем ВС РФ

Источник: РИА "Новости"

Об этом она сказала на брифинге, комментируя заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги. Тот ранее на встрече Совета Европейского союза в Брюсселе сообщил о якобы успешной военной операции ВСУ в Купянске. «Освобожденный Купянск был и остается под контролем российских вооруженных сил», — подчеркнула Захарова.

