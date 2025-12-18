Главные новости к вечеру 18 декабря 2025 года

На заседании в Бакинском военном суде прокурор запросил пожизненное лишение свободы для бывшего госминистра Нагорного Карабаха бизнесмена Рубена Варданяна. Он был задержан азербайджанскими правоохранительными органами при попытке въехать в Армению в сентябре 2023 года. С тех пор находится в СИЗО. Варданяну предъявлено более 40 пунктов обвинения, в том числе в финансировании терроризма.