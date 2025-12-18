Ричмонд
Путин попросил мальчика, чью мечту исполнил, не ездить по дороге на санках

Путин попросил мальчика, чью мечту исполнил, не выезжать на дорогу на санках.

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Президент попросил пятилетнего Тимура Рясного из ХМАО, который загадал желание побывать в роли сотрудника ДПС, использовать полученные навыки и не выезжать на санках на проезжую часть.

В четверг глава государства исполнил новогоднюю мечту Тимура, который хотел попробовать себя в роли сотрудника ДПС, после чего поговорил с ним по телефону. В ходе беседы президент спросил у мальчика, что он попросил у Деда Мороза. Как рассказал мальчик, он загадал, чтобы Дед Мороз подарил ему санки. Путин попросил мальчика быть осторожным и аккуратным.

«Имей в виду, что те навыки, которые ты получил сейчас в Москве, общаясь с сотрудниками ДПС, ты должен иметь в виду и применять, когда ты сам будешь кататься на санках: ни в коем случае не выскакивай на проезжие части, где машины ездят», — сказал глава государства.

Путин традиционно принимает участие во Всероссийской новогодней акции «Елка желаний», исполняя мечты маленьких россиян, которые их оставляют в открытках в виде новогодних шариков. В этом году глава государства пообещал исполнить желания трех детей, в том числе Тимура. Отец мальчика Ростислав Рясной погиб в сентябре 2024 года под Артемовском в результате атаки дрона.