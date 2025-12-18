Путин попросил мальчика, чью мечту исполнил, не ездить по дороге на санках

«Имей в виду, что те навыки, которые ты получил сейчас в Москве, общаясь с сотрудниками ДПС, ты должен иметь в виду и применять, когда ты сам будешь кататься на санках: ни в коем случае не выскакивай на проезжие части, где машины ездят», — сказал глава государства.