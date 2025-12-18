Ричмонд
+6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Telegraph: британские компании страхуют заходящие в Венесуэлу танкеры

Три танкера, за которыми стоит британский страховщик, рискуют спровоцировать дипломатический скандал с США после того, как их заметили перевозящими нефть из порта в Венесуэле, пишет британская газета The Telegraph.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, корабли Kelly, Rene и Marbella вывозили нефть с главного терминала Венесуэлы в Пуэрто-Хосе, что является нарушением санкций США. Все три судна застрахованы компанией West of England P&I Club, крупным британским судоходным страховщиком, который страхует многие суда по всему миру от несчастных случаев.

Страхование британским синдикатом судов, нарушающих санкции, рискует вызвать гнев президента США Дональда Трампа, который с сентября усилил военное давление на Венесуэлу, считает издание.

На прошлой неделе американские военные задержали супертанкер Skipper в ходе операции у берегов Венесуэлы после того, как выяснилось, что он перевозил нефть с того же терминала в Пуэрто-Хосе.

По данным группы TankerTrackers, которая отслеживает мировые поставки нефти, танкер Kelly загрузил венесуэльскую нефть в Пуэрто-Хосе через три дня после ареста Skipper. Суда Rene и Marbella также были идентифицированы в этом порту по спутниковым снимкам, говорится в статье.

За последний год, согласно TankerTrackers, Kelly, Rene и Marbella были замечены в водах Венесуэлы 180 раз, хотя их ретрансляторы местоположения были либо отключены, либо передавали ложные данные о местоположении.

Кроме того, в октябре было установлено, что танкер Kelly перевозил сырую нефть на судно Atila, на которое в июле были наложены санкции США из-за его связей с иранскими военными.

Как и все крупные судоходные страховщики, West of England не страхует деятельность, подпадающую под санкции. Представитель West of England заявил: «Если имела место какая-либо деятельность в нарушение санкций США в отношении Венесуэлы, то страховое покрытие соответствующего рейса прекращается немедленно, автоматически и в полном объеме в соответствии с нашими правилами страхования».

Во вторник Трамп ввел «полную и безоговорочную» блокаду нефтяных танкеров у берегов Венесуэлы, подпадающих под санкции США, напоминает Telegraph.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше