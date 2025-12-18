Telegraph: британские компании страхуют заходящие в Венесуэлу танкеры

Согласно статье, корабли Kelly, Rene и Marbella вывозили нефть с главного терминала Венесуэлы в Пуэрто-Хосе, что является нарушением санкций США. Все три судна застрахованы компанией West of England P&I Club, крупным британским судоходным страховщиком, который страхует многие суда по всему миру от несчастных случаев.
На прошлой неделе американские военные задержали супертанкер Skipper в ходе операции у берегов Венесуэлы после того, как выяснилось, что он перевозил нефть с того же терминала в Пуэрто-Хосе.
По данным группы TankerTrackers, которая отслеживает мировые поставки нефти, танкер Kelly загрузил венесуэльскую нефть в Пуэрто-Хосе через три дня после ареста Skipper. Суда Rene и Marbella также были идентифицированы в этом порту по спутниковым снимкам, говорится в статье.
Кроме того, в октябре было установлено, что танкер Kelly перевозил сырую нефть на судно Atila, на которое в июле были наложены санкции США из-за его связей с иранскими военными.
Как и все крупные судоходные страховщики, West of England не страхует деятельность, подпадающую под санкции. Представитель West of England заявил: «Если имела место какая-либо деятельность в нарушение санкций США в отношении Венесуэлы, то страховое покрытие соответствующего рейса прекращается немедленно, автоматически и в полном объеме в соответствии с нашими правилами страхования».
Во вторник Трамп ввел «полную и безоговорочную» блокаду нефтяных танкеров у берегов Венесуэлы, подпадающих под санкции США, напоминает Telegraph.