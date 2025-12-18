Ричмонд
Лукашенко поручил правительству заставить работать на страну маркетплейсы и торговые сети

Лукашенко поручил правительству заставить работать на страну маркетплейсы.

Источник: Комсомольская правда

Конкретное поручение правительству Беларуси, а именно заставить маркетплейсы и торговые сети работать на страну, во время Послания к белорусскому народу и парламенту озвучил президент Беларуси Александр Лукашенко.

Президент заострил внимание, что внутри страны хозяйничает импорт, а представители сферы торговли и производители обращаются за господдержкой.

«Надо перевернуть эту пирамиду», — подчеркнул Александр Лукашенко.

По его словам, оценкой работы правительства отныне будeт не только цены на внутреннем рынке, но и показатель доли отечественных товаров.

«Все свои маркетплейсы, торговые сети, прочие структуры заставьте, наконец, работать на страну. Иначе будем разбираться с этим другими известными для вас методами», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Что еще сказал Александр Лукашенко в Послании к белорусскому народу и парламенту 18 декабря 2025: собрали главное из выступления президента Беларуси.

Кстати, Александр Лукашенко возмутился, что белорусы носят Dolce&Gabbana и Versace: «Что, нельзя носить белорусское?».

А еще президент сделал «последнее замечание» владельцам торговых сетей.

Кроме того, Александр Лукашенко раскритиковал качество и стоимость мобильной связи в Беларуси: «Отговорки больше не принимаются!».

Мы писали, что президент возмутился очередями за талонами в поликлиниках: «Вынуждены с шести утра приезжать в поликлинику и ждать в порядке живой очереди».

