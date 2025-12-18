Лукашенко поручил правительству заставить работать на страну маркетплейсы и торговые сети

Конкретное поручение правительству Беларуси, а именно заставить маркетплейсы и торговые сети работать на страну, во время Послания к белорусскому народу и парламенту озвучил президент Беларуси Александр Лукашенко.
Президент заострил внимание, что внутри страны хозяйничает импорт, а представители сферы торговли и производители обращаются за господдержкой.
«Надо перевернуть эту пирамиду», — подчеркнул Александр Лукашенко.
По его словам, оценкой работы правительства отныне будeт не только цены на внутреннем рынке, но и показатель доли отечественных товаров.
«Все свои маркетплейсы, торговые сети, прочие структуры заставьте, наконец, работать на страну. Иначе будем разбираться с этим другими известными для вас методами», — подчеркнул Александр Лукашенко.
