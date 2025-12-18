«Лишний вес — это катастрофа. Знаю, что говорю». Лукашенко высказался про лишний вес у белорусов

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время Послания белорусскому народу и парламенту высказался про лишний вес у белорусов.
Так, глава страны обратил внимание, что не менее важным вопросом, чем рождение детей, является активное долголетие. Он отметил, что в большей степени это является результатом того образа жизни, который люди выбирают.
Лукашенко сказал, что к концу 2030 года каждый пятый белорус при нынешних темпах будет старше 65 лет. И далее назвал общеизвестный рецепт долголетия.
— Рецепт долгой и качественной жизни знают все — это физкультура и спорт, — пояснил он.
Затем глава государства отметил, что в стране много было сделано для возможности вести активный образ жизни: начиная с оборудованных дворовых территорий, велосипедных дорожек и заканчивая дворцами спорта по всей стране. И указал, что никогда у белорусов не было таких возможностей заниматься любыми видами спорта.
— Кто и как их использует — вопрос (тут в администрации написали, личный). Да, ничего не личный! Мы не ценим свое здоровье, а потом тратим огромные деньги и платим соответствующим категориям врачей для того, чтобы заслонить вас от этой болезни, — возмутился лидер Беларуси.
Затем Лукашенко напомнил о коронавирусной пандемии. И рассказал в качестве примера, что в реанимационных отделениях, куда он приходил вместе с министром здравоохранения, ни одного худого человека не было — «горы лежат до потолка».
— Лишний вес — это катастрофа. Это я вам говорю, знаю, что говорю, — заключил белорусский президент.
Что еще сказал Александр Лукашенко в Послании к белорусскому народу и парламенту 18 декабря 2025: собрали главное из выступления президента Беларуси.
Кроме того, Александр Лукашенко заявил, что в Минске нужен лимит на ввод новых метров жилья.
При этом глава республики сказал ликвидировать ряд госструктур, назвав их «блатными кормушками».
Также глава страны раскритиковал качество и стоимость мобильной связи в Беларуси: «Отговорки больше не принимаются!».
Еще белорусский президент назвал экономику Беларуси стабильной и крепкой.