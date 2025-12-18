«Лишний вес — это катастрофа. Знаю, что говорю». Лукашенко высказался про лишний вес у белорусов

— Кто и как их использует — вопрос (тут в администрации написали, личный). Да, ничего не личный! Мы не ценим свое здоровье, а потом тратим огромные деньги и платим соответствующим категориям врачей для того, чтобы заслонить вас от этой болезни, — возмутился лидер Беларуси.