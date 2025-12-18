Ричмонд
+6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Лишний вес — это катастрофа. Знаю, что говорю». Лукашенко высказался про лишний вес у белорусов

Лукашенко сказал о лишнем весе у белорусов и рецепте долголетия.

Источник: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время Послания белорусскому народу и парламенту высказался про лишний вес у белорусов.

Так, глава страны обратил внимание, что не менее важным вопросом, чем рождение детей, является активное долголетие. Он отметил, что в большей степени это является результатом того образа жизни, который люди выбирают.

Лукашенко сказал, что к концу 2030 года каждый пятый белорус при нынешних темпах будет старше 65 лет. И далее назвал общеизвестный рецепт долголетия.

— Рецепт долгой и качественной жизни знают все — это физкультура и спорт, — пояснил он.

Затем глава государства отметил, что в стране много было сделано для возможности вести активный образ жизни: начиная с оборудованных дворовых территорий, велосипедных дорожек и заканчивая дворцами спорта по всей стране. И указал, что никогда у белорусов не было таких возможностей заниматься любыми видами спорта.

— Кто и как их использует — вопрос (тут в администрации написали, личный). Да, ничего не личный! Мы не ценим свое здоровье, а потом тратим огромные деньги и платим соответствующим категориям врачей для того, чтобы заслонить вас от этой болезни, — возмутился лидер Беларуси.

Затем Лукашенко напомнил о коронавирусной пандемии. И рассказал в качестве примера, что в реанимационных отделениях, куда он приходил вместе с министром здравоохранения, ни одного худого человека не было — «горы лежат до потолка».

— Лишний вес — это катастрофа. Это я вам говорю, знаю, что говорю, — заключил белорусский президент.

Что еще сказал Александр Лукашенко в Послании к белорусскому народу и парламенту 18 декабря 2025: собрали главное из выступления президента Беларуси.

Кроме того, Александр Лукашенко заявил, что в Минске нужен лимит на ввод новых метров жилья.

При этом глава республики сказал ликвидировать ряд госструктур, назвав их «блатными кормушками».

Также глава страны раскритиковал качество и стоимость мобильной связи в Беларуси: «Отговорки больше не принимаются!».

Еще белорусский президент назвал экономику Беларуси стабильной и крепкой.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше