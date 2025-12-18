В московском метро запустили поезд, посвященный юбилею RT

Всего в составе поезда три типа вагонов: «Редакция», «Цензура» и «Прямой эфир». Каждый из них — это история телеканала с момента его открытия в 2005 году. На поручнях установлены специальные конструкции в виде рупоров и фирменных микрофонов, а стены поезда украшают цитаты зарубежных изданий и политиков про RT, в том числе слова президента России Владимира Путина.