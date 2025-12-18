В московском метро запустили поезд, посвященный юбилею RT

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Тематический поезд, посвященный 20-летнему юбилею телеканала RT, запустили в метро Москвы, состав будет курсировать по Арбатско-Покровской линии метрополитена, передает корреспондент РИА Новости.
Дизайн состава включает элементы фирменного стиля, отсылки к международным версиям канала, а также концептуальные решения, отражающие работу и историю развития телеканала.
Запуск состава стал частью серии мероприятий, посвящённых юбилею канала и его роли в медиапространстве за последние два десятилетия. В числе ключевых тем проекта достижения канала и реакция зарубежных СМИ и политиков на работу RT.
Всего в составе поезда три типа вагонов: «Редакция», «Цензура» и «Прямой эфир». Каждый из них — это история телеканала с момента его открытия в 2005 году. На поручнях установлены специальные конструкции в виде рупоров и фирменных микрофонов, а стены поезда украшают цитаты зарубежных изданий и политиков про RT, в том числе слова президента России Владимира Путина.
Телеканал RT — российская международная информационная телевизионная компания. Под брендом RT круглосуточно вещает восемь каналов: на английском, испанском, арабском, немецком, французском, сербском, а также два документальных канала. Главный редактор телеканала RT- Маргарита Симоньян, генеральный директор RT — Алексей Николов.
Свое вещание RT начал 10 декабря 2005 года на английском языке. За годы работы RT успешно превзошел все международные СМИ в борьбе за мировое информационное пространство. На отдельных ТВ-частотах канал вещает в десяти странах Латинской Америки, включая Аргентину, Венесуэлу, Мексику, Перу, Панаму, Коста-Рику, Гватемалу, Гондурас, Чили и Кубу. По данным RT, аудитория телеканалов в сетях платного телевидения приближается к миллиарду зрителей по всему миру.