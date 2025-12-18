Ричмонд
Лукашенко назвал себя уходящим президентом

Лукашенко сказал, что он уходящий президент.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что он — уходящий президент.

Так, во время Послания белорусскому народу и парламенту глава Беларуси обратил внимание на оказываемую ему поддержку. И заметил, что без этой поддержки и не было бы много в стране. При этом он назвал себя уходящим президентом.

— Я уходящий президент, я вечно не могу быть президентом, да и не нужно, — заметил он.

Еще белорусский лидер добавил, что, как президент, немало сделавший для страны, он беспокоится, что будет потом. И обратившись к ВНС заметил, что оно является стабилизатором белорусского общества.

— Только вы — стабилизатор нашего общества. Никакие президенты, никакие партии, группки, никакие депутаты и прочие не смогут сломать того, что мы с вами создадим, — констатировал глава республики.

Что еще сказал Александр Лукашенко в Послании к белорусскому народу и парламенту 18 декабря 2025: собрали главное из выступления президента Беларуси.

Кроме того, Лукашенко высказался про лишний вес у белорусов: «Лишний вес — это катастрофа. Знаю, что говорю».

Ранее также белорусский лидер заявил, что в Минске нужен лимит на ввод новых метров жилья. До этого глава республики сказал ликвидировать ряд госструктур, назвав их «блатными кормушками».

Также глава страны раскритиковал качество и стоимость мобильной связи в Беларуси: «Отговорки больше не принимаются!».

Еще белорусский президент назвал экономику Беларуси стабильной и крепкой.

