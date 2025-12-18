В Казани планируют построить третью карту мусорного полигона «Восточный»

По словам Чекашова, это готовый участок с уже работающей инфраструктурой, расположенный близко к городу. Ежедневно столица Татарстана производит около 1,6 тысячи тонн мусора, с которым не справится обычный районный полигон. Существующий полигон «Восточный», открытый в конце 2024 года, уже принял более 600 тысяч кубометров отходов. Строительство третьей карты позволит обеспечить дальнейшее экологически безопасное размещение отходов.