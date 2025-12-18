В Казани планируют построить третью карту мусорного полигона «Восточный»

Региональный оператор УК «ПЖКХ» совместно с правительством Татарстана и мэрией Казани планирует расширение полигона твердых коммунальных отходов «Восточный». Для города-миллионника необходим новый объект. Для этих целей уже рассматривается участок земли площадью семь гектаров. Об этом сообщил генеральный директор компании Евгений Чекашов.
По словам Чекашова, это готовый участок с уже работающей инфраструктурой, расположенный близко к городу. Ежедневно столица Татарстана производит около 1,6 тысячи тонн мусора, с которым не справится обычный районный полигон. Существующий полигон «Восточный», открытый в конце 2024 года, уже принял более 600 тысяч кубометров отходов. Строительство третьей карты позволит обеспечить дальнейшее экологически безопасное размещение отходов.
Ранее казанский «Водоканал» опубликовал фотографии огромного мусорного кома, извлеченного из канализационного коллектора во время реконструкции.